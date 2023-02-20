Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı: 3 ölü, 213 yaralı (8)

BAKAN KİRİŞCİ: HATAY'DA, BARAJ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay'ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Hatay'da 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ ilçesinde bazı hasarlı binalar yıkıldı. İlçedeki hasarlı binaların bulunduğu bölgelerden kaçan vatandaşlar araçlarıyla etrafında bina olmayan açık alanlara akın etti. Antakya yolu üzerinde onlarca araç yol kenarında park halinde sabahın olmasını bekliyor. Yol kenarında ailesiyle birlikte bekleyen Fikret Eser, "Biz evdeydik. Evimiz ilk depremde hasar görmedi. Bu akşamki depremde bir anda sarsıntıya yakalandık. Hemen çıktık. Önce deniz yoluna gittik. Bize 'AFAD'dan mesaj geldi, 'tsunami varmış' dediler. Oradan da kaçtık. Sonra polisle gelip böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Şimdi açık bir alana geldik. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Açık alan güvenlidir, gidecek başka yerimiz yok. ya Hatay dışına çıkacağız ya burada kalacağız" dedi.

Semih ERSÖZLER-Soner AYDIN/HATAY-MERSİN-ANKARA, -