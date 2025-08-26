Hastayı Kıyafetinden Dolayı Muayene Etmemek Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiaları üzerine idari soruşturma başlattığını açıkladı. Konuyla ilgili tahkikat titizlikle yürütülecek.

Sağlık Bakanlığı, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rol arkadaşından olay hareket! Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe

Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.