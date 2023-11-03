Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak Esnafı Ziyaret Etti
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek görüştü ve hayırlı kazançlar diledi. İmrak, esnafların talep ve önerilerini dinledi ve ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Esnaf da ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Kaymakam İmrak'a teşekkür etti.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ilçede esnafı ziyaret etti.
Kaymakam İmrak, ilçede ziyaret ettiği esnafla görüştü, hayırlı kazanç diledi.
Talep ve önerileri dinleyen İmrak, imkanlar dahilinde ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam İmrak'a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Politika