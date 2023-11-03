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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak Esnafı Ziyaret Etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek görüştü ve hayırlı kazançlar diledi. İmrak, esnafların talep ve önerilerini dinledi ve ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Esnaf da ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Kaymakam İmrak'a teşekkür etti.