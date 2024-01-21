Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar'ın Cenazesi Defnedildi
Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, başsağlığı diledi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden merkeze bağlı Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Bilecik Abhaz Derneği Başkanı aynı zamanda merkeze bağlı Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenazesi, Hasandere Köy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bülent Erkut Akmanlar'ın yakınlarına başsağlığı diledi. - BİLECİK