Hasan Nasrallah, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Şuşteri ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri gözden geçirdi.

Lübnan'da Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Şuşteri ile bölgedeki gelişmeler hakkında görüştü.

Hizbullah Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Şuşteri ile "Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri gözden geçirdiği" belirtildi.

Görüşmede ele alınan konular ve görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Lübnan'da resmi ziyaretlerine dün başlayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Şuşteri, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.