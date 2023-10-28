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Hanönü'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni düzenlendi

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Hanönü ilçesinde Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, Kaymakam Tolga Değirmenci, Belediye başkanı Serkan Uçar, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tören alanı ve ilçede evler, iş yerleri bayraklarla donatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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