Hanımağa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için ilçe ilçe dolaşıyor AK Parti 28. Dönem Diyarbakır Milletvekili olarak seçilen ve bölgede 'Hanımağa' olarak bilinen Suna Kepolu Ataman, Silvan ve Bismil ilçelerinde muhtarlar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Hanımağa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için ilçe ilçe dolaşıyor

DİYARBAKIR - AK Parti 28. Dönem Diyarbakır Milletvekili olarak seçilen ve bölgede 'Hanımağa' olarak bilinen Suna Kepolu Ataman, Silvan ve Bismil ilçelerinde muhtarlar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. İlçe halkından 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini isteyen Kepolu Ataman, kendilerine destek veren ve vermeyen vatandaşlara teşekkür etti.

Silvan ve Bismil ilçelerine birtakım ziyarette bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Silvan İlçe Kaymakamı Hasan Uğur'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından mahalle muhtarları ile yemekli toplantı gerçekleştiren Kepolu Ataman, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinde konuşan Kepolu Ataman, "Bugün teşekkür mahiyetiyle milletvekillerimle ilçeleri dolaşıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi ayın 28'inde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Çok değerli kanaat önderlerimiz ve muhtarlarımız ayın 28'inde bir kardeşiniz olarak ben Silvan'dan bir destek bekliyorum. Zaten gidişat belli. Silvan'ın batan bir gemiye binmesini ben Suna Kepolu Ataman olarak istemem. Silvan'ın eski tarihi ve güzelliği ile anılmasını isterim. Benim sizden ricam beni ve milletvekili arkadaşlarıma destek olup güç verip, daha iyi hizmet vermemizi sağlamanızdır. Sizin mahallenize ve ilçemize hizmet etmek istiyoruz. Benim istediğim odur ki Silvan'a sahip çıkalım. Ben 14 Mayıs'taki seçimi bile göz önünde bulundurmuyorum. Oy verenin de canı sağ olsun, vermeyenin de. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta kardeşinizin başını dik tutalım, anlım açık olsun ki güzel hizmetler yapalım" dedi.

Kepolu Ataman, daha sonra Bismil ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaret edip, ardından mahalle muhtarları ve kadınların taleplerini dinledi.

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