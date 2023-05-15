Hangi parti kaç vekil çıkardı ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı kaç olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 Genel Seçimlerinde 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiliyor. Hangi parti kaç vekil çıkardı ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı kaç olduğu gündeme geliyor. Peki, Hangi parti kaç vekil çıkardı? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı kaç?

2023 Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Hangi parti kaç vekil çıkardı ve Ak Parti, CHP, Mhp, İYİ Parti milletvekili sayısı kaç olduğu soruları gündeme geliyor. 2023 Genel Seçimlerinde 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiliyor. Hangi parti kaç vekil çıkardı ve Ak Parti, CHP, Mhp, İYİ Parti milletvekili sayısı kaç merak ediliyor. Hangi parti kaç vekil çıkardı? Ak Parti, CHP, Mhp, İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? Detaylar haberimizdedir…

HANGİ PARTİ KAÇ VEKİL ÇIKARDI?

Milletvekili genel seçiminde sandıkların yüzde 98.82'si açıldı. Buna göre Cumhur İttifakı oyların yüzde 49.31'ini alarak 321 vekile; Milleti İttifakı ise oyların yüzde 35.18'ini alarak 213 vekile ulaştı. Parti bazında en çok vekili 266 ile AK Parti çıkarırken seçimlere ilk kez giren Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.84 alarak 5 vekil çıkardı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYI

2018'deki seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alan AK Parti 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.

MHP MİLLETVEKİLİ SAYISI

Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalyeyi garantilemişti. MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.05, sandalye sayısı ise 50 oldu.

CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI

Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarmıştı. CHP son seçimde ise yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYIIS

İYİ Parti yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı.