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Hamza Dağ, Karşıyaka'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Karşıyaka ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Dağ, İzmirlilere verdikleri sözleri tutmak için çalışacağını belirtti ve projelerini anlattı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Karşıyaka ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Hamza Dağ, Dedebaşı Mahallesi'ndeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada,1 Nisan sabahından itibaren, İzmirlilere verdikleri sözleri tutmak için canla başla çalışacağını söyledi.

Vatandaşların her ilçede kendilerini heyecanla karşıladığını belirten Dağ, "İzmir'in kaybedecek 5 dakikası dahi yok. Bu genç ve atik kadrolar, söz vermişse sözünü yerine getirir. Biz olmayacak işlerden, yerine gelmeyecek vaatlerden bahsetmiyoruz. Aksine bu güzel şehrin ne ihtiyacı varsa, biz o ihtiyaçlara çözümler üretiyoruz." dedi.

Konak ve Karşıyaka tramvay hattını birleştirmek istediklerini, bu konuda projelerinin hazır olduğunu kaydeden Dağ, şöyle devam etti:

"İstemezükçüler ve engelleyenler olmasaydı, Karşıyaka Stadı'nın kurdelesinin çoktan kesmiştik. Karşıyaka, İzmir'de başladığımız ilk stadyumdu. Bu kardeşiniz ile Binali Yıldırım uğraş verirken, Karşıyaka kamuoyundan gerekli desteği alamadığımızı, o zaman ki yerel yöneticilerden bırakan desteği, kösteği gördüğümüzü, o zaman ki kulüp yöneticilerinde de yeterli desteği göremediğimizi ifade etmek istiyoruz. Buna rağmen biz son ana kadar, mahkeme kararı çıkıncaya kadar bu stadı yapacağımızı çok net bir şekilde ifade ettik ve mücadelesini verdik. Yine mücadelemizi vereceğiz."

Eşi ve çocuklarıyla Karşıyaka Sahili'nde yürüyüş yaptığını anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Denizin kenarına oturup aşağıya baktığımız da oradaki kirlilik hepimizi üzüyor. Artık gözle görülüyor. Çiğdemimizi çitlerken körfeze baktığımızda balıkların yüzdüğünü görmek hepimizi daha mutlu etmez mi? Belki birileri gibi körfezde şu kadar sürede yüzeceğiz diyerek Güzelbahçe'de denize girecek değilim ama ben inşallah iyi bir çalışma ve mücadeleyle birkaç yıl içinde turkuaz bir körfez içinde balıkları göreceğimiz İzmir'i vadediyorum. Çiğli arıtma tesisimizin modernizasyonunu gerçekleştirerek, körfezdeki ve şehrimizdeki koku sorunun çözeceğiz."

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu da her zaman vatandaşlarının yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla ilçeyi yönetmek istediğini söyledi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de vatandaşlardan Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Politika

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