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Hamza Dağ: Kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını destekleyeceğiz

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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını destekleme ve onlara eşit fırsatlar sunmanın, temel öncelikleri arasında olacağını söyledi.

Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Konak'taki bir otelde düzenlenen "Kadın Buluşması" programına katıldı.

Kadınların, toplumun ve aile kurumunun mihenk taşı olduğunu belirten Dağ, aynı zamanda ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık gibi tüm alanlarda olmazsa olmaz bir etkiye, öneme sahip olduklarını söyledi.

Dağ, İzmir'de kadınlarının önündeki setleri kaldıracaklarını ifade ederek, "1 Nisan itibarıyla kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını desteklemek ve onlara eşit fırsatlar sunmak, temel önceliklerimiz arasında olacaktır. Kadınların iş gücüne katılımdan eğitime, sağlıktan, sosyal haklara kadar birçok alanda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek hepimizin ortak görevidir." dedi.

Kadınların toplumdaki yerlerini güçlendirirken aile ekonomisine daha fazla katkı sunmalarına imkan sağlayacaklarını dile getiren Dağ, İzmir Meslek Eğitim projesi kapsamında kadınlara yönelik meslek eğitimleri sunacaklarını, onların iş gücü piyasasında daha rekabetçi olmalarını sağlayacaklarını anlattı.

Dağ, kadınların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacaklarını belirterek, 0-7 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz kullanma imkanı getireceklerini bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise milletvekilliği döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla birçok projeye imza attıklarını, bunları yaparken de hiç kimsenin partisine, kime oy verdiğine bakmadan hizmet amacıyla yaptıklarını kaydetti.

Çankırı, seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da kadınları selamladı, seçimlerde destek istedi.

Kaynak: AA / Politika

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