Hamza Dağ: İzmir Körfezi'ndeki kirlilik CHP'nin beceriksizliğinden kaynaklanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin ve kokunun temel sebebi CHP'nin İzmir'deki belediyecilik anlayışının istikrarlı beceriksizliğidir." dedi.

Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "hükümetin Körfez'teki yatırımlara destek vermediğine" ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Özkanlar Pazaryeri ve Çiğli Arıtma Tesisi'nin 4. ünitesi gibi birçok önemli projede İzmir Büyükşehir Belediyesinin önünü açarak işini kolaylaştırdıklarını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Sayın Soyer geçmişte destekleri için bizlere teşekkür ederken bugün 'gölge etmeyin' demek nasıl bir akıl tutulmasıdır. İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin ve kokunun temel sebebi CHP'nin İzmir'deki belediyecilik anlayışının istikrarlı beceriksizliğidir. Sayın Tunç Soyer'in 5 yıllık görev süreniz bitmek üzere. Kendisine soruyoruz, Körfez'de ne zaman yüzebileceksiniz? Eğer bu işin altından kalkamayacaksanız, hükümetimiz 'Yüzülebilir Körfez' için yeterli kapasiteye de projeye de sahiptir."