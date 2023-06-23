Hamza Dağ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata'yı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına seçilen Yalçın Ata'yı ziyaret etti. Dağ, ziyarette, olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Ata'yı tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına seçilen Yalçın Ata'yı ziyaret etti.

Dağ, ziyarette, olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Ata'yı tebrik etti.

Birlikteki bu değişimin önemli ve kıymetli olduğunu düşündüğünü ifade eden Dağ, esnafın her zaman istikrarın yanında olduğunu ve desteklerini de her zaman yakından hissettiklerini dile getirdi.

Esnafın kendilerine ilettikleri talepleri birlikte bakanlığa götüreceklerini ve beraber takip edeceklerini söyleyen Dağ, "Çalışma azmi oldukça netice alınamayacak bir iş yok. Bu sefer odalardaki demokrasiyi sağlam işlettiniz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Yalçın Ata da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.