Hamza Dağ, İzmir'deki Kütüphane Sayısını Artırmayı Hedefliyor

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde yapacağı ilk işlerden birisinin kentteki kütüphane sayısını arttırmak olduğunu belirtti.

Bir otelde, Eğitim-Bir-Sen üyeleri ile bir araya gelen Dağ, ilim yolculuğunun ve cehalete karşı verilen mücadelenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Dağ, üretmeyi, çalışmayı ve milletin hayatını kolaylaştırmayı öncelediklerini dile getirerek, bu anlayışı İzmir'de zirveye taşımak için yola koyulduklarını ifade etti. Eğitim öğretim camiasının desteğini almak ve teveccühünü hissetmenin kendileri için eşsiz olduğunu belirten Dağ, eğitimde de vizyoner ve güçlü projeler hazırladıklarını anlattı.

Hamza Dağ, 100 yeni kreşi hizmete açacaklarını, çocuk gelişim akademilerini hayata geçireceklerini, çocukların yeteneklerini keşfedecekleri çocuk üniversiteleri kuracaklarını vurgulayarak, İzmir'de yaşayan üniversiteyi kazanmış her gence tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vereceklerini aktardı.

Şehir kütüphaneleri kuracaklarını kaydeden Dağ, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı 80 okul yapıyorsa, İzmir Büyükşehir Belediyesi de en az 10 tane yapacak. İzmir'de en çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de kütüphane meselesi. İlk başlayacağım işlerden birisi bu olacak. Üniversite etraflarından başlayarak, onlarca kütüphaneyi İzmirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Okullarda temizlik ve güvenlik konusunda sorun olduğunu biliyorum. Ne temizlik ne güvenlik sorununuz olacak. Depreme dayanıklı alanlarla alakalı bir çalışmamız var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, kendi bütçesiyle bir şeyleri çözmeye gayret ediyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceğiz."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sendika olarak emek ve medeniyet mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

Temel ilkelerinden hiçbir zaman ödün vermediklerini belirten Yalçın, değerlere göre sendikacılık yaptıklarını ifade etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kaya da programda konuşma yaptı.