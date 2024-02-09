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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, Menderes'te konuştu

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'in gelişimi ve sorunlarının çözümü için çalışacaklarını belirtti.

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Bugüne kadar nasıl birlikte koşturduysak bugün de koşturacağız ama bugün dünden daha hızlı koşmak zorundayız. Çünkü İzmir'in 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok." dedi.
Menderes'te partililerle bir araya gelen Dağ, milletvekilliği döneminde kentin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ve vatandaşların taleplerini yakından takip ettiklerini söyledi.
Dağ, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya talip olduğunu hatırlatarak, "İlimizi hak ettiği hüviyete kavuşturmak, şehrimizi sadece yurt içinde değil ülke sınırları dışında da her alanda gelişmiş bir dünya markası haline dönüştürmek, bugün bunu yapmak hayalim ve heyecanımı sizlerle paylaşıyorum. İzmir için sizler aynı heyecanı, düşünceleri paylaştığımı da canı gönülden inanıyorum." dedi.
Kent genelinde yaşanan sorunları çözmek için tüm çalışmaları yapacaklarını kaydeden Dağ, şöyle konuştu:
"Henüz gönlüne giremediğimiz hemşehrilerimizi ikna etmekten mesulüz. Bugüne kadar nasıl birlikte koşturduysak bugün de koşturacağız ama bugün dünden daha hızlı koşmak zorundayız. Çünkü İzmir'in 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok. Bizim derdimiz İzmir'den başka bir şey değildir. Genelden yerele birlik ve dirliğin amacındayız. Merkezden yerele istikrardır hedefimiz."
Dağ, ilçede kullanılmayan havuzu kapalı yarı olimpik havuz haline getireceklerini belirterek, yat limanı projesini de hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.
Kent genelinde yollarla ilgili genel bir şikayetin söz konusu olduğunu bildiren Dağ, bozuk yol sorununu bitireceklerini, Menderes-Gümüldür yolunu da genişleterek duble yol haline getireceklerini söyledi.
Hamza Dağ, Menderes Belediye Başkan adayı Sinan Akdeniz'e de destek istedi.
Menderes Belediye Başkanı adayı Sinan Akdeniz de ilçe halkının hizmet alamamasından dolayı bir bıkkınlık içinde olduğunu savunarak, ilçede çalınmayan kapı bırakmayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Politika

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