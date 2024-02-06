Hamza Dağ'ın logosuz seçim kampanyası tartışma yarattı

Ak Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, yerel seçim kampanyasında alışılmışın dışında bir strateji uyguladı. Seçime girdiği parti olan Ak Parti'nin logosunu broşür, afiş ve reklam panolarında kullanmadı. Tanıtım görsellerindeki bu tercih akıllarda soru işaretine neden oldu.

Hamza Dağ'ın logosuz seçim kampanyasını neden tercih ettiği merak konusu olurken, şahsi kimliğiyle ön plana çıkma nedeni sorgulandı. Geçtiğimiz dönemlerde Ak Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, Binali Yıldırım'ın kampanyalarında parti logoları sıkça kullanılmıştı. Bu tutum, genç ve değişim isteyen seçmen kitlesine hitap etme çabası olarak değerlendiriliyor.

2014 yerel seçimlerinde, AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ın afişi

"NEDEN KORKUYORSUNUZ?"

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabından, Hamza Dağ'ın afişlerini paylaştı. AK Partiİzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya "Neden korkuyorsunuz?" diye sordu.

Aslanoğlu, "Fotoğrafta gözüken ve İzmir'in duvarlarına, billboardlarına resmi asılmış olan bu arkadaş, hangi partinin adayıdır? zira bu sizin adayınız değilse sorun yok, ama aday sizin ise partinizin logosunu kullanmaktan neden korkuyorsunuz? görsellerde parti logosu gözükmeyince, Ak Parti logosunu kullanmayınca İzmirlilere daha sempatik geldiğinizi mi düşünüyorsunuz? ifadelerini kullandı.