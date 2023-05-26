Hamza Dağ: Değerlere aykırı siyaset yapanlar tepki alacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hemşehri Dernekleri Kadın Buluşması'nda yaptığı konuşmada, değerlere aykırı siyaset yapanların tepki alacağını belirtti. Dağ, muhalif partilerin depremzedelere hakaret ettiğini söyledi ve HDP'ye oy veren seçmenlerin tamamının LGBT'ye karşı olduğunu ancak partinin yöneticilerinin LGBT sözcülüğü yaptığını öne sürdü.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu ülke ve insanların değerlerine aykırı siyaset yapanların milletten tepki almaya devam edeceklerini belirterek, "Birileri gibi Diyarbakır'da başka, Trabzon'da başka konuşmuyoruz. Çünkü haklıyız, doğruyu görüyoruz, doğruyu söylüyoruz." dedi.

Dağ, partisinin İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Hemşehri Dernekleri Kadın Buluşması'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs'taki seçimlerden çıkan netice sonrası muhalif partilere mensup isimlerin depremzedelere, millete hakaret etmeye başladıklarını savunan Dağ, şöyle devam etti:

"Kadınlar üzerinden bir propaganda yapma gayretleri vardı, biz onlara karşı hiçbir laf söylemiyoruz. Sadece İzmir'deki 2 milletvekilimizi gösteriyoruz. Diyoruz ki, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz kadınlar üzerinden bize bir şey söylemeyi bırakın. CHP'liler kendilerine bu konuda ne kadar temsil verdiler, nasıl bu noktada adım attılar ona baksınlar. Ak Parti, kadın hareketidir. Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara her zamankinden daha fazla imkan vermeye gayret etmiştir."

Terör örgütü elebaşlarını serbest bırakacaklarını söyleyenlerin bu seçimde siyaseten bedel ödediklerini, tarihte de bedel ödeyeceklerini ifade eden Dağ, "Pazar günü kaybettiğinizle kalmayacak bu iş. Milleti bu kadar mağdur ettiniz, korkuttunuz. Bunun bedelini siyaseten de tarih önünde de hukuk önünde de ödeyecekler." diye konuştu.

HDP'ye oy veren seçmenlerin tamamının LGBT'ye karşı olduğunu ancak partinin yöneticilerinin LGBT sözcülüğü yaptığını öne süren Dağ, "Bu ülkenin, insanların değerlerine aykırı siyasete devam ederseniz bunlar daha iyi günleriniz. Bu milletten şamar yemeye devam edersiniz. Birileri gibi Diyarbakır'da başka, Trabzon'da başka konuşmuyoruz. Çünkü haklıyız, doğruyu görüyoruz, doğruyu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da AK Parti iktidarları döneminde kadını istihdamda, siyasette, eğitimde ve ticaret hayatında öne çıkardıklarını, kadını ve aileyi güçlendirdiklerini dile getirdi.

İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da 28 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtirerek yeni döneme daha güçlü bir adım atacaklarını aktardı.