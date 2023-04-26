Hamza Dağ: AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara seçilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2023 seçimlerinin cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu belirterek, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara seçileceğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2023 seçimlerinin cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu belirterek, Ak Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara seçileceğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Manisa'da, ziyaret ettiği partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı. Hamza Dağ, konuşmasında, 2023 seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu söyledi. Ak Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara seçileceğini kaydeden Dağ, "Biz, doğru adımlarla yola devam noktasında hamleler yaparken, Kılıçdaroğlu, 23 Nisan günü kendi illerine bir çivi dahi çakmayan belediye başkanlarının 1'ini sağına, 1'ini de soluna oturtacak şekilde bir video yayınladı. Kampanya sürecine baktığımızda özellikle Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasından sonra PKK terör örgütü mensuplarının ve bir siyasi partinin önümüzdeki sürecin Öcalan'a özgürlük süreci olduğunu sürekli telaffuz ettiklerini görüyoruz. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayının ise bu konuda 1 tane kelam etmediği ve bu konuda bir açıklama yapmadığını da görüyoruz. Neredeyse hem meclis kürsüsünden hem de basın toplantılarında çiftçiye, emekliye, AK Partililer'e sürekli parmak sallayan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalar karşısında sessizliğe bürünmesini de çok manidar buluyoruz" dedi.