Hamas ve Filistin Yönetimi, Trump'ın Barış Planına Yanıt Verdi

Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiği, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğu belirtildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, "Halkımız, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurma yönündeki hedeflerimizi gerçekleştirmek için herkesin sorumluluk üstlenmesini gerektiren kritik ve belirleyici bir süreçtedir" ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede ateşkesin sağlanması için önerdiği barış planına yanıt verdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sonlandırması ve bölgeden tamamen çekilmesi karşılığında ABD'nin sunduğu barış planı kapsamında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, Gazze'nin yönetiminin Filistin ulusal mutabakatının ile Arap ve İslam dünyasının desteğine bağlı olarak, Filistinli yetkililerden oluşan bir yapıya devredilmesi de kabul edildi.

Hamas'ın açıklamasında müzakerelere hazır olunduğu belirtilerek, "Başkan Trump'ın önerisinde Gazze Şeridi'nin geleceği ile Filistin halkının meşru haklarına ilişkin belirtilen diğer meseleler, birleşik bir ulusal tutum ve ilgili uluslararası hukuk ve kararlarla bağlantılıdır. Bu meseleler, Hamas'ın da sorumlu bir şekilde katılacağı ve katkı sunacağı kapsamlı bir Filistin ulusal çerçevesi içinde ele alınacaktır" denildi.

"Filistin kritik ve belirleyici bir süreçte"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da açıklamasında, "Halkımız bugün, büyük fedakarlıklarla elde edilen kazanımları korumak ve özgürlük, bağımsızlık ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurma yönündeki ulusal hedeflerimizi gerçekleştirmek için geri adım atmadan ilerlemek üzere herkesin sorumluluk üstlenmesini gerektiren kritik ve belirleyici bir süreçtedir" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca, muhtemel ateşkesin sağlanmasından 1 yıl sonra genel seçimler düzenlenmesinin planlandığını yeniden teyit etti. Abbas, yetkililerin geçici bir anayasa taslağı hazırladıklarını ve bunun 3 ay içinde tamamlanarak otoriteden devlete geçiş sürecinin temelini oluşturacağını ifade ederek, "Hiçbir parti, siyasi güç ya da birey, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programına ve uluslararası ve hukuki yükümlülüklerine bağlılık göstermedikçe seçimlere katılamaz" dedi.

"Pazar gününe kadar anlaşmaya varılmalı"

ABD'den henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00'a (TSİ 6 Ekim Pazartesi 01.00) kadar bir anlaşma sağlanmalı. Bütün ülkeler barış anlaşmasını imzaladı. Eğer bu son şans ile de anlaşmaya varılmazsa, Hamas için daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde kıyamet kopacak. Öyle ya da böyle Orta Doğu'da barış sağlanacak" demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Washington'da düzenlenen basın toplantısında, "Tüm dünya Başkan Trump'ı net bir şekilde duymalıdır. Hamas'ın bu planı kabul etme ve bölgede barışçıl ve müreffeh bir şekilde ilerleme fırsatı var. Anlaşmayı kabul etmezlerse, ne yazık ki sonuçlar çok trajik olacak" ifadelerini kullanmıştı. - GAZZE