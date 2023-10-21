Hamas Üyesi Cemile eş-Şanti'nin Ölümüne Taziye Mesajı

Filistin Yasama Konseyi, İsrail'in 19 Ekim'de Gazze'deki evine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Bürosunun "ilk kadın üyesi" ve Hamas'ın Filistin Yasama Konseyi üyesi Cemile eş-Şanti için taziye mesajı yayımladı.

Hamas bünyesinde önemli görevlerde bulunan Şanti, 1957'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'nda doğdu. Mısır'daki Ayn Şems Üniversitesi İngiliz Dili Bölümü'nden 1980 yılında mezun olan Şanti, 10 yıl boyunca Suudi Arabistan'da öğretmenlik yaptı.

Şanti, 1990 yılında Hamas'ın teşkilat çalışmalarına katılmak üzere Gazze Şeridi'ne dönerek, 1998'de İslam Üniversitesi'nde Pedagoji üzerine yüksek lisans yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'deki Dubai Üniversitesi Farha Aile Bilimleri Fakültesi'nde uzaktan eğitim yoluyla Eğitim Yönetimi alanında 2013 yılında doktorasını tamamlayan Şanti, 2006'da ise Hamas'a bağlı Reform ve Değişim bloğundan milletvekili seçildi.

Şanti 2013'te ise Gazze'deki hükümette Kadınlar Bakanlığına atandı.

Şanti'nin adı ilk olarak 3 Kasım 2006'da, başında bulunduğu kadınlar yürüyüşünün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da içinde onlarca direnişçinin bulunduğu camiye İsrail askerleri tarafından uygulanan ablukayı kırmayı başarması ile öne çıktı.

Şanti'nin evi bu olaydan üç gün sonra, İsrail uçakları tarafından bombalandı. Şanti evde olmadığı için hayatta kalırken, olayda kardeşinin eşi ve iki kişi daha hayatını kaybetti.

Hamas, 2021'de, Gazze'de yapılan iç seçimlerin sona erdiğini, Şura Konseyi, Siyasi Büro üyeleri (16 kişi), Yönetim Kurulu üyeleri ve denetim komitesi başkanlarını seçtiği duyurdu. Seçimlerde ilk defa bir kadın olarak Cemile eş-Şanti'nin Siyasi Büro üyeliğine getirildiği açıklandı.

Hamas, Usame el-Mezini'nin öldürüldüğünü doğruladı

Öte yandan Hamas, İsrail'in 17 Ekim Salı günü düzenlediği saldırıda Siyasi Büro Üyesi Usame el-Mezini'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitiren Mezini için taziye mesajı yayımlayan Hamas, Mezini'nin İslam Üniversitesi'nde akademisyenlik yaptığını ve bir dönem Eğitim Bakanlığı görevini yürüttüğünü kaydetti.

İsrail ordusu salı günü Hamas'ın Şura Konseyi Başkanlığını da yürüten Mezini'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Zekeriya Ebu Muammer ve Cevad Ebu Şemale de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında hayatını kaybeden isimler arasında yer alıyor.

İsrail ordusu 14 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Ali Kadı'nın da hava saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu. Ancak Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.