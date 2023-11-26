Hamas Üyesi: Biden İsrail'in Saldırılarına Son Verebilir

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son verme gücüne sahip olduğunu belirterek, 'Ateşkesin uzatılmasından bahsetmek çözüm değil' dedi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son verme gücüne sahip olduğunu belirterek, "Ateşkesin uzatılmasından bahsetmek çözüm değil" dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda insani ara devam ederken, Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesine yönelik baskı yapmasını beklediğini aktararak, "Başkan Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına son verme olanağına sahip. Bunu yapabilecek güce sahip ve ateşkesin uzatılmasından bahsetmek çözüm değil. Çözüm, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına son vermek ve İsrail'i Filistin halkıyla ilgili uluslararası kararları uygulamaya zorlamak" dedi. - BEYRUT