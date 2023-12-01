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Hamas Üyesi: Ateşkes Yapmak Çözüm Değil, İşgalin Son Bulması Gerekiyor

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Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için ateşkesin yeterli olmadığını belirterek, işgalin son bulması gerektiğini söyledi. Hamdan, Mısır ve Katar'ın çabalarına teşekkür etti ancak saldırganlığın devam ettiğini ifade etti.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan yaptığı açıklamada, "Ateşkes yapmak çözüm değil. Asıl çözüm, bu işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır" dedi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne değinen Hamdan, "Ateşkes yapmak çözüm değil. Asıl çözüm, bu işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır. Tüm arabulucularla görüşmeler gerçekleştirmek için zaman harcadık. Mısır ve Katar'ın saldırganlığı sona erdirecek bir formül bulma çabalarına teşekkür etmemiz gerekiyor. Ancak saldırganlık her şeyi durdurdu" ifadelerini kullandı. Hamdan, "Saldırganlığın sona ermesini amaçlayan her türlü çabaya açığız. Hamas, saldırının sona ermesi için işbirliği içindeydi ancak ne yazık ki Katar ve Mısır dışında bazı taraflar daha fazla çaba göstermeye hazır değildi. ABD yönetimi İsrail'e çok fazla baskı uygulamadı" dedi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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