Hamas, Trump'ın Gazze Planı Hakkında Açıklama Yaptı

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Muhammed Mardawi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının henüz kendilerine ulaşmadığını ve planı incelemeden yanıt veremeyeceklerini belirtti.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı Gazze planına ilişkin açıklamada bulundu. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Muhammed Mardawi, "Basın toplantısında savaşı sona erdirme planıyla ilgili söylenenler İsrail'in bakış açısına yakın, Netanyahu'nun savaşı sürdürmek için ısrar ettiği şeylere yakın" dedi.

Trump'ın açıkladığı Gazze planının henüz ellerine ulaşmadığını açıklayan Mardawi, "Bu plana yanıt vermeden önce yazılı ve net bir şekilde almamız gerekiyor. Plan, Hamas ve Filistinli örgütlerin elinde olmalı" dedi. - DOHA

