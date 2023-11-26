Hamas tarafından rehin tutulan 12 Taylandlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle serbest bırakıldı
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Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan 12 Taylandlı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.
Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan 12 Taylandlı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan 12 Taylandlı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine MİT'in girişimiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika