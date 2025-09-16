Hamas'tan Trump'a Cevap: Rehinelerin Kaderi Netanyahu'nun Elinde

Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılacağı" yönündeki iddiasının siyonist propagandanın önyargısını yansıttığı belirtilerek, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın rehineleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiasına Hamas'tan yanıt geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Trump'ın ifadelerinin "siyonist propagandanın açık önyargısını yansıttığı" ve "çifte standardın bariz bir örneği olduğu" vurgulanarak, "(Trump) Etnik temizlik suçunu ve Gazze Şeridi'nde çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 65 bin masum sivilin öldürüldüğünü görmezden gelmektedir" eleştirisinde bulunuldu.

"Gazze'deki rehinelerin hayatından tamamen Netanyahu sorumludur"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği hatırlatılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze'deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur" denildi. ABD yönetiminin de işgalcilerin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik destek ve dezenformasyon politikası aracılığıyla soykırım savaşının tırmanmasından sorumlu olduğu aktarıldı.

Trump Hamas'a "canlı kalkan" uyarısı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısı yapmıştı. Hamas'ın rehineleri İsrail'in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump, "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" ifadelerini kullanmıştı. Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını söyleyen Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" uyarısında bulunmuştu. - GAZZE