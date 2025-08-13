Hamas'tan Küresel Protesto Çağrısı

Hamas, 15-16-17 Ağustos tarihlerinde işgale ve onu destekleyenlere karşı küresel düzeyde protesto çağrısında bulunarak, "Saldırılar durana, sınır kapıları açılana ve insani yardımlar derhal ulaştırılana kadar bu eylemleri sürdüreceğiz" dedi.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizine dikkat çekmek için tüm dünyaya protesto çağrısında bulundu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "İslam Ümmeti'ne ve dünyadaki tüm özgür insanlara sesleniyoruz: Gazze Şeridi'nde kuşatma altındaki 2 milyondan fazla insanı hedef alan Siyonist saldırganlığa, soykırıma ve açlık politikalarına karşı dayanışmayı ve kitlesel eylemleri sürdürme çağrısı yapıyoruz" denildi.

Hamas, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde işgale ve onu destekleyenlere karşı küresel düzeyde protesto çağrısında bulunarak, "Saldırılar durana, sınır kapıları açılana ve insani yardımlar derhal ulaştırılana kadar bu eylemleri sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri anmak için geniş katılımlı dayanışma eylemleri düzenlenmesini de talep eden Hamas, "İşgalin Filistinli gazetecilere yönelik suçlarını kınıyoruz" dedi.

"Uluslararası sessizliği reddedin"

"Savaş suçlusu Netanyahu ve faşist çetesinin savunmasız sivillere yönelik kuşatma, bombalama ve açlık politikalarında ısrar etmesi karşısında çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullanan Hamas, "Belirtilen günlerde tüm şehirlerde, başkentlerde ve kamu meydanlarında kitlesel eylemleri artırın, Siyonist saldırganlığı ve ABD'nin bu saldırganlığa verdiği desteği kınayın, uluslararası sessizliği reddedin. Siyonist ve Amerikan elçilikleri önünde, ayrıca işgali destekleyen tüm ülkelerin elçilikleri önünde protestolar düzenleyerek soykırım ve açlık suçlarını teşhir edin ve halkımızın haklarına sahip çıkın" dedi.

Hamas, uluslararası topluma tüm baskı araçlarını harekete geçirerek sınır kapılarının derhal açılmasını ve ilaç, su, gıda ile tüm yardımların Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesini sağlaması çağrısında bulundu. - GAZZE ŞERİDİ