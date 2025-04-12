Hamas'tan Kahire Görüşmeleri Umudu

Hamas yetkilisi, Kahire'de Mısırlı arabulucularla yapılacak görüşmelere ilişkin "gerçek bir ilerleme sağlanmasını umuyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ederken Hamas heyetinin ateşkes anlaşması konusunda bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Fransız haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, "Toplantının savaşı sona erdirmek, saldırganlığı durdurmak ve işgal güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini sağlamak için bir anlaşmaya varmak üzere gerçek bir ilerleme sağlamasını umuyoruz" ifadesini kullandı. Yetkili, heyete Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya'nın başkanlık edeceğini söyledi.

Hamas yetkilisinin açıklamasına göre taraflardan Hamas'a henüz yeni bir ateşkes önerisi iletilmedi.

Salı günü Londra merkezli Suudi Asharq Al-Awsat gazetesi Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Mısır'ın 8 İsrailli yaşayan rehine ile 8 rehinenin cansız bedenine karşılık çok sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını öngören 40-70 gün geçerli olacak yeni bir ateşkes önerisinde bulunduğunu belirtmişti. - KAHİRE