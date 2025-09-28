Hamas'tan Trump'ın Planına Yalanlama

Hamas'tan ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde savaşın sona erdirilmesini öngören 21 maddelik planının arabuluculara sunulduğu haberlerinin ardından yapılan açıklamada, "Hamas, arabuluculardan yeni bir teklif almadığını teyit eder" denildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması görüşmelerine ilişkin atılan iddialara yalanlama geldi. Hamas'tan "ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erdirilmesini öngören 21 maddelik planının arabuluculara sunulduğu" haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Hamas, arabuluculardan yeni bir teklif almadığını teyit eder" denildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği hava saldırısından bu yana müzakerelerin durduğu vurgulandı. Hamas açıklamasında, Filistin halkının haklarını koruyacak şekilde, arabulucular aracılığıyla iletilecek herhangi bir teklifi "olumlu ve sorumlu bir şekilde incelemeye hazır oldukları" ifade edildi.

İsrail basını, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında ABD tarafının bazı Arap ve Müslüman ülkelere Trump'ın 21 maddelik ateşkes ve esir takası önerisini sunduğunu iddia etmişti. ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin cuma günü yaptığı açıklamada, "Bölgedeki tüm ülkeler bu görüşmelere katılıyor, Hamas bu görüşmelerden haberdar ve İsrail, Bibi Netanyahu dahil olmak üzere her düzeyde bilgilendirildi" demişti.

Trump'ın 21 maddelik ateşkes planı

İsrail basınının yayınladığı 21 maddelik plan şöyle:

"Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmeden arındırılmış, terörsüz bir bölge olacak. Gazze, halkının yararına yeniden geliştirilecek. İsrail ve Hamas teklif üzerinde anlaşırsa, savaş derhal sona erecek; İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tüm operasyonları durduracak ve kademeli olarak Gazze'den çekilecek. İsrail anlaşmayı kamuoyuna açıkladıktan sonraki 48 saat içinde, hayatta olan ve ölmüş tüm esirler iade edilecek. Esirlerin iade edilmesinin ardından, İsrail müebbet hapis cezası alan yüzlerce Filistinli güvenlik mahkümunu, savaşın başlangıcından beri tutuklanmış binden fazla Gazzeliyi serbest bırakacak ve yüzlerce cenazeyi teslim edecek. Esirlerin dönüşünden sonra, barış içinde yaşamayı taahhüt eden Hamas üyelerine af verilecek; Gazze'den ayrılmak isteyen üyelere ise kabul eden ülkelere güvenli geçiş sağlanacak. Anlaşma sağlandığında, Gazze'ye insani yardım akışı artacak. Ocak 2025 rehine anlaşmasında belirlenen standartların (günde 600 yardım tırı) altına düşülmeyecek. Kritik altyapı onarılacak, enkaz kaldırma ekipmanları bölgeye girecek. Yardımlar, ne İsrail ne Hamas'la ilişkili olmayan Birleşmiş Milletler, Kızılay ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından, her iki tarafın müdahalesi olmadan dağıtılacak. Gazze Şeridi, günlük hizmetleri sağlayacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir yönetim tarafından idare edilecek. Bu komite, ABD'nin Arap ve Avrupa ortaklarıyla birlikte kuracağı yeni uluslararası bir yapı tarafından denetlenecek. Bu yapı, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşasına yönelik finansman çerçevesini oluşturacak. Orta Doğu'da modern şehirler inşa etme deneyimine sahip uzmanların katılımıyla ve mevcut yatırım planlarının değerlendirilmesiyle Gazze'yi yeniden inşa edecek ekonomik bir plan oluşturulacak. Azaltılmış gümrük vergileri ve pazara erişim oranlarının katılımcı ülkelerce müzakere edileceği bir ekonomik bölge kurulacak. Kimse Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılmayacak; ayrılmak isteyenlerin geri dönmelerine izin verilecek. Gazze halkı bölgede kalmaları için teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek kurma fırsatı sunulacak. Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetiminde herhangi bir rol oynamayacak. Saldırı amaçlı askeri altyapının (örneğin tünellerin) yok edilmesine ve tekrar inşa edilmemesine yönelik taahhütte bulunulacak. Gazze'nin yeni liderleri, komşularla barış içinde yaşama taahhüdünde bulunacak. Hamas ve diğer grupların yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve Gazze'nin İsrail'e ya da kendi halkına tehdit oluşturmamasını güvence altına almak amacıyla bölgesel ortaklar tarafından güvenlik garantisi sağlanacak. ABD, Arap ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte, Gazze'ye derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü geliştirecek. Bu güç, Gazze'de güvenliği denetleyecek ve uzun vadeli iç güvenlik gücü olacak bir Filistin polis gücü eğitecek. İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecek. İsrail ordusu, kontrol ettiği bölgeleri, yerine geçen güvenlik güçleri kontrol ve istikrar sağladıkça kademeli olarak devredecek. Hamas bu öneriyi geciktirir veya reddederse, yukarıdaki maddeler terörden arındırılmış bölgelerde uygulanacak ve bu bölgeler, kademeli olarak uluslararası istikrar gücüne devredilecek. İsrail, Katar'a gelecekte saldırı düzenlemeyecek. ABD ve uluslararası toplum, Doha'nın Gazze çatışmasındaki arabuluculuk rolünü tanıyacak. Nüfusu radikalleşmeden arındırma süreci başlatılacak. Bu süreç, İsrail ve Gazze'deki zihniyetleri ve anlatıları değiştirmeyi hedefleyen diyalogları içerecek. Gazze'nin yeniden inşası ilerledikçe ve Filistin Yönetimi reform programı uygulandıkça, Filistin halkının arzusu olarak kabul edilen, inandırıcı bir Filistin devletine giden yol için uygun koşullar oluşabilir. ABD, İsrail ve Filistinliler arasında barış içinde bir gelecek için siyasi bir ufuk belirlemek amacıyla bir diyalog başlatacak." - GAZZE