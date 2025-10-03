Haberler

Hamas'tan Esir Değişimi Teklifi: İsrail Çekilsin, Esirler Serbest Kalsın

Hamas, İsrail'in Gazze'deki savaşını sona erdirmesi ve bölgeden çekilmesi halinde, ABD'nin önerisi doğrultusunda İsrailli esirlerin serbest bırakılabileceğini açıkladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirmesi ve İsrail güçlerinin tamamen bölgeden çekilmesi karşılığında, ABD Başkanı Donald Trump'ın teklifine göre İsrailli esirlerin serbest bırakılabileceği belirtildi. - GAZZE

