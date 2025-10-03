Hamas'tan Esir Değişimi Teklifi: İsrail Çekilsin, Esirler Serbest Kalsın
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirmesi ve İsrail güçlerinin tamamen bölgeden çekilmesi karşılığında, ABD Başkanı Donald Trump'ın teklifine göre İsrailli esirlerin serbest bırakılabileceği belirtildi. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika