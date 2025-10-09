Haberler

Hamas, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli ve savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ile İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağını açıkladı.

