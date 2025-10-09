Hamas, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli ve savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ile İsrail tarafından...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika