Hamas Lideri Muhammed Sinwar İsrail Saldırısında Öldürüldü

Hamas Lideri Muhammed Sinwar İsrail Saldırısında Öldürüldü
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın hava saldırısında öldüğünü doğruladı. Sinwar, geçmişte Hamas'ın askeri kanadının başında yer alıyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın öldürüldüğünü doğruladı.

Parlamentoda konuşan Netanyahu, Muhammed Sinwar'ın hava saldırısında öldürüldüğünü kaydetti. Netanyahu, "Hamas'ın halefiydi ve İsrail ordusu tarafından ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın da hedef alındığı belirtilmişti. IDF açıklamasında, Sinwar'ın hayatta olup olmadığının bilinmediği ancak hastaneye düzenlenen saldırıda bir tünelin hedef alındığı kaydedilmişti.

Muhammed Sinwar kimdir?

İsrail'in geçtiğimiz ekim ayında düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar, Hamas'ın en üst düzey askeri komutanı Muhammed Deif'in geçtiğimiz temmuz ayında öldürülmesinin ardından Hamas'ın askeri kanadının başına geçti. Yahya Sinwar'ın öldürülmesinin ardından da Hamas'ın Gazze lideri oldu. İsrail tarafından 1990'lı yıllarda 9 ay hapse atılan Muhammed Sinwar, daha sonra gittiği Ramallah'ta da 3 yıl hapiste kaldı. Sinwar'ın 2006 yılında da İsrailli asker Gilad Shalit'in alıkonmasında rol oynadığı ifade ediliyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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