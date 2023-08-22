Hamas lideri İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştirdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını artırması durumunda gerginlik ve çatışmanın da artacağını belirtti. Heniyye, Batı Şeria'da siyasi ve güvenlik çözümünün olmadığını ifade etti ve işgalin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Filistinlileri hedef almayı artırdıkça gerginlik ve çatışma dairesinin de genişleyeceğini belirtti.

Heniyye, Hamas'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'da siyasi ve güvenlik çözümünün olmadığını ifade etti.

Hamas lideri, "Öldürme, suikast ve Batı Şeria'yı gasbetme stratejisine dayanan güvenlik çözümü, bizim halkımıza bir fayda sağlamadı ve sağlamayacak." ifadelerini kullandı.

"Siyasi çözüm başarısızlığını ispatladı, işgalcinin topraklarımızdan çıkmasından başka çözüm yolu yok." ifadelerine yer veren Heniyye, Kudüs'te ve Batı Şeria'da ilhak ve Yahudileştirme siyasetinin sürmesinin, halk tarafından daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.

Heniyye, İsrail, Filistinlileri hedef almayı artırdıkça gerginlik ve çatışma dairesinin de genişleyeceğine dikkati çekti.

Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde 19 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda iki yerleşimci, dün sabah El Halil'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda da bir yerleşimci ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.

Huvvara beldesinde saldırının faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir yerleşimcinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının düzenlendiği noktayı ziyaret etmişti.

Netanyahu son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimleri hedef alan silahlı saldırılardaki artıştan İran'ı sorumlu tutmuştu.

"İran ve uzantıları tarafından teşvik edilen, yönetilen ve finanse edilen saldırılarla karşı karşıya olduklarını" ileri süren Netanyahu, "Katilleri yakalamak için gece gündüz çalışıyoruz." demişti.