Hamas Lideri Halil el-Hayya Mısırlı Müzakerecilere Katılıyor

Suudi Arabistan basını, Mısır'da Gazze Şeridi'nde ateşkes kararına varılmasını öngören barış planına ilişkin müzakerelere Hamas'ı temsilen Hamas Gazze lideri Halil el-Hayya'nın katılacağını öne sürdü. İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısından bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktığı iddia edilen El-Hayya Katar basının yayınladığı röportajda, "Yakınlarımı kaybetmenin acısı, Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamı unutturmuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın öne sürdüğü ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkenin katılım sağladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes kararına varılmasını öngören barış planı müzakerelerine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek müzakerelere Hamas'ı temsilen Hamas Gazze lideri Halil el-Hayya'nın katılacağını öne sürdü. El-Hayya ve beraberindeki heyetin yarın gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelerden önce bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelmesi bekleniyor. Müzakereler kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'nden aşamalı olarak geri çekilmesine ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmalara varılması bekleniyor.

El-Hayya: "Yakınlarımı kaybetmenin acısı, Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamı unutturmuyor"

İsrail basını, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) geçtiğimiz ay Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısından bu yana el-Hayya'nın ilk kez kamuoyunun karşısına çıktığını açıkladı. El-Hayya, Katar merkezli Al Araby televizyonunda önceden kaydedilen ve bugün yayınlanan röportajında, "Yakınlarımı kaybetmenin acısı, Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkım ve katliamı unutturmuyor. Oğullarım ve İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuklar arasında hiçbir ayrım yapmıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin kanının Kudüs'e ve İsrail'in hezimetine, İslam ve Arap milletinin zaferine giden yol olması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

El-Hayya'nın oğlu Doha'da hayatını kaybetmişti

İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırıda, El-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere 5 Hamas üyesi ve 1 Katar güvenlik personeli saldırıda hayatını kaybetmişti. İsrailli yetkililer saldırıdan sonra yaptıkları açıklamada, saldırının amacına ulaşamadığını ve hiçbir üst düzey Hamas yetkilisinin etkisiz hale getirilemediğini açıklamıştı. - RİYAD