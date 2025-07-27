Hamas Lideri El-Hayya: İsrail'in Müzakerelerden Çekilmesi Bizi Şaşırttı

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, Katar'da İsrail ile dolaylı olarak yapılan ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "İsrail'in müzakerelerden çekilmesi bizi şaşırttı" dedi.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, Hamas ile İsrail arasında 6 Temmuz-24 Temmuz tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da arabulucular üzerinden dolaylı olarak devam eden Gazze'de ateşkes müzakerelerinin son turu hakkında açıklamada bulundu. El-Hayya, İsrail ile dolaylı olarak yapılan son tur ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Müzakerelerin son turunda açık bir ilerleme kaydedildi. Arabulucuların önerdiklerinin büyük bir kısmını kabul ettik ve onlar da bize siyonist işgalden olumlu yanıtlar iletti. İsrail'in müzakerelerden çekilmesi bizi şaşırttı" dedi.

Gazze'de açlık ve yıkım devam ederken müzakerelere devam etmenin bir anlamı olmadığını aktaran el-Hayya, "Sözde yardım uçaklarının utanç verici gösterisini reddediyoruz. Gerçek adım, geçişlerin açılması ve halkımıza onurlu bir şekilde yardım edilmesine izin verilmesidir" dedi.

İsrail ve ABD heyetleri ülkelerine dönmüştü

Katar'daki ABD ve İsrail heyeti, 24 Temmuz'da istişareler için ülkelerine geri dönmüştü. Mısır'ın Al Qahera kanalı, İsrail'in Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği cevabı incelemesi nedeniyle ateşkes görüşmelerinin gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini belirtmişti.

Doha'da yürütülen dolaylı görüşmelere Katar ve Mısır arabuluculuk ediyor. Masadaki anlaşma, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince bazı Filistinli esirleri serbest bırakması karşılığında Hamas'ın 10 rehine ile 18 ölü rehinenin cenazesini İsrail'e teslim etmesini içeriyor. Geçici ateşkesin başlamasının ardından taraflar, kalıcı ateşkesin şartları ve 10'u hayatta olduğu düşünülen 22 rehinenin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunacak. - DOHA