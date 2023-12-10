Üye Girişi
Haberler

Hamas, İsrailli esirlerin geri alınması için müzakerelerin gerekliliğini vurguladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere değinerek, müzakereler olmadan esirlerin geri alınamayacağını söyledi. Ayrıca, İsrail'in saldırılarına karşılık verdiklerini ve düşmanın sivil hedeflere saldırmasının tek zafer iddiası olduğunu belirtti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere değinerek, "Netanyahu, Gallant ve savaş kabinesindeki diğerleri müzakereler olmadan esirleri geri alamayacaklar" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 65'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sesli mesaj yayınladı. Ubeyde mesajında, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere değinerek, "İsraillilere, Netanyahu, Gallant ve savaş kabinesindeki diğerlerinin müzakereler olmadan esirleri geri alamayacaklarını söylüyoruz. Son olarak zorla geri almaya çalıştıkları bir esirin öldürülmesi de bunu kanıtlıyor" dedi.

Ubeyde, son 10 günde Beyt Hanun'dan Han Yunus'a kadar İsrail'e ait 180'den fazla askeri aracın kısmen ya da tamamen imha edildiğini belirterek, "Bunlar düşman saflarında çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açtı" dedi.

İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini ifade eden Ubeyde, "Düşmanın tek zafer iddiası sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarıdır" ifadelerini kullanarak, İsrail yönetiminin Hamas'a büyük darbeler vurulduğu yönündeki açıklamalarının halkı kandırmak için olduğunu belirtti.

Arap dünyası ve İslam dünyasındaki insanları protesto etmeye ve seyirci kalmamaya çağıran Ubeyde, "Binlerce savaşçımız savaşmak için bir fırsat beklemektedir" dedi.

İsrail'in başarısız esir kurtarma operasyonunda 1 İsrailli esir asker ölmüştü

İsrail ordusu, 8 Aralık'ta gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan esirleri kurtarmak için operasyon düzenlendiğini açıklamış, operasyonda hiçbir esirin kurtarılmadığı ve 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı belirtilmişti. Kassam Tugayları ise İsrail'in esirleri kurtarma girişiminin başarısız olduğunu ve çıkan çatışmada İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un öldüğünü gösteren video yayımlamıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsrail Gazze Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title