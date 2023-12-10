Hamas, İsrailli esirlerin geri alınması için müzakerelerin gerekliliğini vurguladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere değinerek, müzakereler olmadan esirlerin geri alınamayacağını söyledi. Ayrıca, İsrail'in saldırılarına karşılık verdiklerini ve düşmanın sivil hedeflere saldırmasının tek zafer iddiası olduğunu belirtti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere değinerek, "Netanyahu, Gallant ve savaş kabinesindeki diğerleri müzakereler olmadan esirleri geri alamayacaklar" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 65'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sesli mesaj yayınladı. Ubeyde mesajında, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere değinerek, "İsraillilere, Netanyahu, Gallant ve savaş kabinesindeki diğerlerinin müzakereler olmadan esirleri geri alamayacaklarını söylüyoruz. Son olarak zorla geri almaya çalıştıkları bir esirin öldürülmesi de bunu kanıtlıyor" dedi.

Ubeyde, son 10 günde Beyt Hanun'dan Han Yunus'a kadar İsrail'e ait 180'den fazla askeri aracın kısmen ya da tamamen imha edildiğini belirterek, "Bunlar düşman saflarında çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açtı" dedi.

İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini ifade eden Ubeyde, "Düşmanın tek zafer iddiası sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarıdır" ifadelerini kullanarak, İsrail yönetiminin Hamas'a büyük darbeler vurulduğu yönündeki açıklamalarının halkı kandırmak için olduğunu belirtti.

Arap dünyası ve İslam dünyasındaki insanları protesto etmeye ve seyirci kalmamaya çağıran Ubeyde, "Binlerce savaşçımız savaşmak için bir fırsat beklemektedir" dedi.

İsrail'in başarısız esir kurtarma operasyonunda 1 İsrailli esir asker ölmüştü

İsrail ordusu, 8 Aralık'ta gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan esirleri kurtarmak için operasyon düzenlendiğini açıklamış, operasyonda hiçbir esirin kurtarılmadığı ve 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı belirtilmişti. Kassam Tugayları ise İsrail'in esirleri kurtarma girişiminin başarısız olduğunu ve çıkan çatışmada İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un öldüğünü gösteren video yayımlamıştı. - GAZZE