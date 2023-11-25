Hamas, İsrail ile yapılan mutabakata bağlı kalacak

Hamas, İsrail, esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören mutabakata bağlı kaldığı sürece kendilerinin de bağlı kalacağını bildirdi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyerek, hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesi hakkında açıklama yaptı.

Hamdan, "İsrail şu ana kadar güvenliğin sağlanması, Gazze'nin kuzeyine giriş yapacak yardım tırlarının sayısı, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ve koşulları ilgili maddelere uymadı. Bu durum, mutabakatı tehlikeye soktu ve biz de sorumluluklarını yerine getirmeleri için arabulucuları İsrail'in ihlalleri konusunda bilgilendirdik." dedi.

İsrail'in dün anlaşmayı birçok kez ihlal ettiğini belirten Hamdan, "Dün ve bugün Gazze'ye toplamda 340 yardım tırı girdi, bunlardan sadece 65'inin kuzeye girişine izin verildi. Bu rakam uzlaşmada belirtilen sayının yarısından bile az." diye konuştu.

Hamdan, buna ek olarak İsrail'in, kuzeye gitmek isteyen Filistinlilere ateş açıp, Gazze üzerinde keşif uçakları uçurmaya devam ederek anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda varılan mutabakatın başarılı olması konusunda kararlılıklarını dile getiren Hamdan, "Düşman bu mutabakata uyduğu sürece biz de buna uyacağız. Bu anlaşma başarısız olursa bunun tek sorumlusu İsrail'dir" dedi.

Hamdan, Gazze'nin savaş sonrası yönetimiyle ilgili "yabancı güçlerin ortaklığını" öngören tüm pozisyonlara karşı olduklarını yineledi.

Yapılan açıklamalara göre, Hamas'ın bugün elindeki 14 İsrailli esiri daha teslim etmesi, buna karşılık Tel Aviv yönetiminin de İsrail hapishanelerindeki 42 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyordu.

Ancak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.