Hamas, İsrail ile Ateşkes Müzakerelerine Hazır Olduğunu Açıkladı

Hamas, İsrail ile Ateşkes Müzakerelerine Hazır Olduğunu Açıkladı
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Hamas, geçici ateşkes ve esir takası içeren anlaşma önerisine yanıt vererek dolaylı müzakerelere derhal başlamaya hazır olduklarını bildirdi. ABD'nin tepkisine rağmen, ateşkesin kalıcı olmasını hedefliyorlar.

Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes için dolaylı müzakerelere derhal başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takasını içeren anlaşma önerisine verdiği yanıtın ardından yeni bir açıklama yaptı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Witkoff'un önerisindeki ihtilaflı noktalarda bir anlaşmaya varılması, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerinin tamamen geri çekilmesi için dolaylı müzakerelere derhal başlamaya hazır olduğunu bildirdi. Hamas, ayrıca Katar ve Mısır'a ateşkese yönelik çabaları için teşekkür etti.

ABD, Hamas'ın ateşkes önerisine verdiği yanıta tepki göstermişti

Hamas, Witkoff'un 60 günlük geçici ateşkesi içeren önerisinden müzakerelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılacağına ve geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermemesi nedeniyle memnun olmamıştı. Hamas, dün söz konusu öneriye verdiği yanıtta Gazze Şeridi'nde hayatta olan 10 esir ile 18 esirin cenazesinin İsrail'e teslim edileceğini, karşılığında ise İsrail'in belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacağını ifade etmişti. Witkoff, Hamas'ın yanıtına tepki göstererek, "Hamas'ın öneriye yanıtı kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. İsrail ise, 29 Mayıs'ta Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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