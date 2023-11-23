Hamas İsrail'e Esir Takası İle Geri Alabileceğini Söyledi

Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 48'inci gününde, İsrail'e karşı koymaya devam ettiklerini söyledi.

Sahadaki gelişmeler ve varılan esir takası uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ebu Ubeyde, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ait 335 askeri aracı hedef aldıklarını ve bunlardan 33'ünün son 72 saat içinde vurulduğunu açıkladı.

Son 3 günde İsrail askerlerinin hedef alındığı saldırılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Tıvam bölgesinde 21 Kasım'da İsrail askerlerini pusuya düşürdüklerini ve en az 5 askeri öldürdüklerini aktardı.

Ebu Ubeyde, başka bir saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Er-Rantisi Hastanesi'nin doğusunda 8 İsrail askerine 10 metre mesafeden düzenledikleri saldırıda da ölen ve yaralananlar olduğunu kaydetti.

Ebu Ubeyde, Beyt Hanun'da 21 Kasım sabahı 6 kişilik bir piyade bölüğüne bombalı saldırı düzenlediklerini, 22 Kasım'da da Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Kileybu Tepesi bölgesinde bir tüneli patlatmaya çalışan İsrail askerlerine ön alıcı saldırı düzenleyerek tünelin ağzını patlattıklarını aktardı.

İsrail'le varılan esir takası ve çatışmalara insani ara uzlaşısı

Ebu Ubeyde, öldürmekten başka bir şey yapmayan İsrail'in, kara harekat planını "hızlıca zafer ilan etmek için her şeyi yıkmak, herkesi öldürmek ve katliam işlemek üzerine kurduğunu" ancak kendilerinin bu planı boşa çıkardığını söyledi.

"Düşman gerçek kayıplarını gizliyor, direnişçilerimiz, İsrail güçlerinin öldürüldüğünü görüyor, öldürülen ve yaralananları savaş meydanından uzaklaştırırken ne sıkıntılar yaşadıklarını görüyor." diyen Ebu Ubeyde, şöyle devam etti:

"Düşman kara harekatına devam etmeye karar verecek olursa bu verdiği can kayıplarının, daha başlangıç olduğunu görecek. Savaş meydanında gördüklerimiz bize İsrail askerlerinin bu savaşa hazır olmadığını ve sonuçlarının neler olacağını da bilmediklerini gösteriyor."

İsrail'in çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takasını kabul etmesine ilişkin ise Ebu Ubeyde, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kara harekatı başlamadan önce bunu teklif etmiştik ancak düşman, askeri güç kullanarak bu sonucu elde edebileceğini sandı. Biz o zaman da söyledik şimdi de söylüyoruz: Esirleri ancak takas yaparak geri alabilirsiniz."

İsrail'in savaşın süresini uzatma konusunda; işlediği soykırıma, katliamlara ve toplu cezalandırmaya güvendiğini, bunun dışında somut bir askeri hedefi olmadığını söyleyen Ebu Ubeyde, "Saldırıların süresi ne kadar uzarsa uzasın biz buna hazırız." dedi.