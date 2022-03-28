Hamas, İsrail'deki Konferansa Katılan Arap Dışişleri Bakanlarını Ağır Bir Şekilde Eleştirdi

GAZZE, 28 Mart (Xinhua) — Hamas'ın Gazze'deki sözcüsü Hazım Kasım gazetecilere, "Hamas, İsrail ile her türlü normalleşmeyi reddediyor" dedi ve böyle bir toplantının "Filistinlilere ve topraklarına karşı aralıksız saldırganlığı sürdürmekten başka bir şeye hizmet etmediğini" sözlerine ekledi. Kasım, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan Arap ülkelerini, bu anlaşmaları halklarının çıkarları doğrultusunda yeniden gözden geçirmeye, Kudüs ve Filistin'i koruma konusundaki tarihsel sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İsrail dışişleri bakanı ile ülkeyi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Mısır'ın dışişleri bakanları arasında İsrail'in güneyinde yer alan Negev çölünde iki gün sürecek konferans Pazar akşamı başladı. İsrail ilk kez Arap dışişleri bakanlarıyla bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. İsrail dışişleri bakanının makamından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konferansa Pazartesi günü katılacak.

Xinhua / Politika