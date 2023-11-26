Hamas'a yakın bir kaynak, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yarın sona erecek olan insani arayı 2 ila 4 gün uzatmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Hamas, insani arayı uzatmaya hazır olduğunu iddia etti

İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan Hamas'a yakın bir kaynak, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yarın sona erecek olan insani arayı 2 ila 4 gün uzatmaya hazır olduğunu iddia etti.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da saat 07.00'de başlayan insani aranın yarın sona ermesi beklenirken, Hamas'ın insani arayı 2 ila 4 gün uzatmaya hazır olduğu iddia edildi. İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan Hamas'a yakın bir kaynak, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yarın sona erecek olan insani arayı 2 ila 4 gün uzatmaya hazır olduğunu öne sürerek, "Hamas arabuluculara direniş hareketlerinin mevcut ateşkesi 2 ila 4 gün uzatmaya istekli olduğunu bildirdi" dedi.

İsrail, esir takası anlaşması kapsamında insani aranın uzatılacağı her gün için ilave 10 Filistinli mahkumu bırakmayı kabul etmişti.

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın başladığı 24 Kasım'dan bu yana Hamas tarafından 40 İsrailli ile 18 yabancı uyruklu, İsrail tarafından ise 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. - GAZZE