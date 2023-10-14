Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'e yapılan saldırıyı televizyondan öğrendi

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla yaptığı kapsamlı saldırıyı televizyondan öğrendiğini belirtti.

Meşal, Habertürk TV'de Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırıya ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu saldırının yapılacağından haberinin olup olmadığı sorusuna yanıt veren Meşal, sabah namazından çıktığını ve bu sırada haber ajanslarından bilgi geldiğini belirterek, "Televizyon ekranları bilgi paylaştı ve bu şekilde biz de haberdar olduk bu büyük gelişme hakkında. Bu işlerin sorumlusu, kim gerçekleştirdi ilk başta bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Meşal, "Bizler bunu takip ettik ve daha sonra Hamas yönetimi toplantıya çağrıldı ki bu sahada yapılan savaşla beraber siyasi mücadeleyi de gerçekleştirmek üzere toplantı yaptık." dedi.

Hamas sorumlusu, saldırının " İsrail'in yıllarca birikmiş suçlarına karşı gelişen doğal bir refleks" olduğunu savundu.

Meşal, saldırıda sivillerin öldürülmesiyle ilgili çatışmalar esnasında "yanlışlıklar"ın olabileceğini belirtti.

Batı'nın Filistinlilerin öldürülmesini görmezden geldiğini kaydeden Meşal, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 7-8 mahallenin yıkıldığını söyledi.

Meşal, Hamas'ın çocukları öldürdüğüne dair iddiaların doğru olmadığını savunarak, " İsrail'in iddia ettiği şeylerin bir örneğini gösterin, belgeleyin, İsrail gerçekten belgelere sahip olsa gösterirdi. İsrail'in klasik propagandası bu şekilde." dedi.

Saldırının neden 7 Ekim'de gerçekleştirildiğine ilişkin soruya yanıt veren Meşal, "Bunun kıvılcımı İsrail'in Mescid-i Aksa'daki son politikalarıydı." ifadesini kullandı.

Meşal, "Düşünün. Birisi namusunuza, evinize, çocuklarınıza, dininize taarruz ediyor. Birinin önünüzde Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığını düşünün. Siz o an o kadar kızgınlık halinde olursunuz ki, bahaneye ihtiyaç olmaksızın, gerekçeye ihtiyaç olmadan saldırırsınız. Birisi sizin çocuğunuzu öldürmeye çalışsa, biri sizi evinizden çıkarmaya çalışsa olacak şey budur." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın saldırısından İran veya Hizbullah'ın haberinin olup olmadığının sorulması üzerine Meşal, "Yüzde yüz Hamas kararıdır. Bölgede başka herhangi bir ülke buna dahil olmadı, ne İran ne Hizbullah." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun İsrail'e "dur" demesini isteyen Meşal, Gazze'de yaklaşık 1500 kişinin öldürüldüğünü, bunların 500'ünün çocuk olduğunu ifade etti.

Meşal, İsrail'in 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözüm uzlaşmasını çiğnediğini belirterek, denenmiş ve başarısızlığı tescillenmiş projeleri yeniden ihya etmekle mükellef olmadıklarını savundu.

Gazze'ye gelen uluslararası yardımları Hamas'ın kontrol etmediğini söyleyen Meşal, yardımların dağıtımının ilgili ülkelerin organizasyonunda gerçekleştiğini belirtti.

Meşal, Filistin halkının meselesinin siyasi olduğunu ifade ederek, "Başkenti Kudüs olan tam egemen ülkemizi kurmak istiyoruz." dedi.