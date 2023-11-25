Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in insani ara anlaşması şartlarına uymadığını belirterek, 2'inci esir grubunun serbest...
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in insani ara anlaşması şartlarına uymadığını belirterek, 2'inci esir grubunun serbest bırakılmasının ertelendiğini açıkladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in insani ara anlaşması şartlarına uymadığını belirterek, 2'inci esir grubunun serbest bırakılmasının ertelendiğini açıkladı. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika