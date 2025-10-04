Hamas'ın Ateşkes Planı Üzerine Ursula von der Leyen'den Açıklama

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu planı kısmen kabul etmesine ilişkin, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması mümkün görünüyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planını kısmen kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Leyen, "Hamas'ın rehineleri serbest bırakmaya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi temelinde müzakereye hazır olduğunu açıklaması cesaret vericidir.

Bu fırsat kaçırılmamalıdır. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması mümkün görünüyor. Avrupa, sivillerin çektiği acılara son vermeyi ve barış için tek geçerli çözüm olan iki devletli çözümü teşvik etmeyi amaçlayan tüm çabaları destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Hamas dün akşam yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu. - BRÜKSEL