Haberler

Hamas'ın Ateşkes Planı Üzerine Ursula von der Leyen'den Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın sunduğu ateşkes planını kısmen kabul etmesinin ardından derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu planı kısmen kabul etmesine ilişkin, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması mümkün görünüyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planını kısmen kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Leyen, "Hamas'ın rehineleri serbest bırakmaya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi temelinde müzakereye hazır olduğunu açıklaması cesaret vericidir.

Bu fırsat kaçırılmamalıdır. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması mümkün görünüyor. Avrupa, sivillerin çektiği acılara son vermeyi ve barış için tek geçerli çözüm olan iki devletli çözümü teşvik etmeyi amaçlayan tüm çabaları destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Hamas dün akşam yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.