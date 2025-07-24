Hamas'ın Ateşkes Önerisi İsrail Tarafından İnceleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hamas'ın 60 günlük ateşkes önerisine ilişkin yanıtı inceliyor. Doha'da devam eden dolaylı müzakerelerde Katar ve Mısır arabuluculuk ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ateşkes önerisine verdiği cevabın incelendiğini duyurdu.

Hamas ile İsrail, 6 Temmuz'dan bu yanan Katar'ın başkenti Doha'da arabulucular üzerinde dolaylı görüşmeler yürütüyor. Hamas, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisine yönelik cevabını arabuluculara sundu. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, arabulucuların Hamas'ın cevabını İsrail'in müzakere heyetine ilettiği, yanıtın şu anda incelendiği ifade edildi.

Müzakereler

Doha'da yürütülen dolaylı görüşmelere Katar ve Mısır arabuluculuk ediyor. Masadaki anlaşma, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince bazı Filistinli esirleri serbest bırakması karşılığında Hamas'ın 10 rehine ile 18 ölü rehinenin cenazesini İsrail'e teslim etmesini içeriyor. Geçici ateşkesin başlamasının ardından taraflar, kalıcı ateşkesin şartları ve 10'u hayatta olduğu düşünülen 22 rehinenin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunacak. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Zam talebi dudak uçuklattı: Memur-Sen yüzde 88 artış istedi

Memurların maaş zammı talepleri belli oldu!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev markalar kan kaybediyor, pazarın tek kazananı elektrikli araçlar oldu

Satış rakamları çakıldı, Avrupa otomotivinde dengeler değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.