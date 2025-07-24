Hamas'ın Ateşkes Önerisi İsrail Tarafından İnceleniyor

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ateşkes önerisine verdiği cevabın incelendiğini duyurdu.

Hamas ile İsrail, 6 Temmuz'dan bu yanan Katar'ın başkenti Doha'da arabulucular üzerinde dolaylı görüşmeler yürütüyor. Hamas, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisine yönelik cevabını arabuluculara sundu. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, arabulucuların Hamas'ın cevabını İsrail'in müzakere heyetine ilettiği, yanıtın şu anda incelendiği ifade edildi.

Müzakereler

Doha'da yürütülen dolaylı görüşmelere Katar ve Mısır arabuluculuk ediyor. Masadaki anlaşma, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince bazı Filistinli esirleri serbest bırakması karşılığında Hamas'ın 10 rehine ile 18 ölü rehinenin cenazesini İsrail'e teslim etmesini içeriyor. Geçici ateşkesin başlamasının ardından taraflar, kalıcı ateşkesin şartları ve 10'u hayatta olduğu düşünülen 22 rehinenin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunacak. - TEL AVİV