Hamas Heyeti Mısır'da İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile Görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet, Mısır'da Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı başkanı Abbas Kamel ile görüştü. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet, Mısır'da Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı başkanı Abbas Kamel ile görüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hamas liderlerinden Halid Meşal'in de aralarında bulunduğu heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Hamas heyeti ile Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı başkanı Abbas Kamel bir araya gelerek, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı. - KAHİRE