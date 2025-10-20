Hamas Heyeti Kahire'de Ateşkes Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor

Fransız medyasının müzakerelere yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Gazze lideri Khalil al-Hayya başkanlığındaki Hamas heyetinin bugün Katar ile Mısır'dan yetkililerle Kahire'de bir araya geleceği ve Gazze Şeridi'nde ateşkesin devamlılığını görüşeceği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının durumu masaya yatırılıyor. İsrail güçlerinin dün Gazze Şeridi'nin birçok noktasına saldırılar düzenlemesi anlaşmanın durumuna ilişkin kafa karışıklığına yol açtı. Fransız medyasının müzakerelere yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hamas heyetinin bugün Katar ile Mısır'dan yetkililerle Kahire'de bir araya geleceği aktarıldı. Haberde, Gazze lideri Khalil al-Hayya başkanlığındaki Hamas heyetinin, Gazze Şeridi'nde ateşkesin devamlılığını görüşeceği bildirildi.

Habere göre Hamas heyet ayrıca, Mısır'ın ev sahipliğinde yapılması planlanan ve Filistinli grupları birleştirmeyi amaçlayan "Filistin içi diyalog süreci" hakkında Mısırlı yetkililerle görüşecek.

Öte yandan ABD Büyükelçiliği'nin İsrail medyasına verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, İsrail'e ulaştı. - PARİS