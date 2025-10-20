Haberler

Hamas Heyeti Kahire'de Ateşkes Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor

Gazze lideri Khalil al-Hayya başkanlığındaki Hamas heyeti, Katar ve Mısır yetkilileriyle Kahire'de bir araya gelecek. Görüşmelerde, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının durumu ve Filistin içi diyalog süreci ele alınacak.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının durumu masaya yatırılıyor. İsrail güçlerinin dün Gazze Şeridi'nin birçok noktasına saldırılar düzenlemesi anlaşmanın durumuna ilişkin kafa karışıklığına yol açtı. Fransız medyasının müzakerelere yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hamas heyetinin bugün Katar ile Mısır'dan yetkililerle Kahire'de bir araya geleceği aktarıldı. Haberde, Gazze lideri Khalil al-Hayya başkanlığındaki Hamas heyetinin, Gazze Şeridi'nde ateşkesin devamlılığını görüşeceği bildirildi.

Habere göre Hamas heyet ayrıca, Mısır'ın ev sahipliğinde yapılması planlanan ve Filistinli grupları birleştirmeyi amaçlayan "Filistin içi diyalog süreci" hakkında Mısırlı yetkililerle görüşecek.

Öte yandan ABD Büyükelçiliği'nin İsrail medyasına verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, İsrail'e ulaştı. - PARİS

