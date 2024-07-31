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Hamas Lideri İsmail Haniye'ye Suikast İsrail'in Sorumluluğunda

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Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Haniye suikastını 'korkakça bir eylem' ve 'tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirerek Filistin için birlik çağrısında bulundu.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, Hamas Sİyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Haniye suikastını "korkakça bir eylem" ve "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirerek Filistin için birlik çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu korumasıyla birlikte hayatını kaybetti. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Haniye suikastının "cezasız kalmayacak korkakça bir eylem" olduğunu ifade etti.

Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İslami Direniş Hareketi (Hamas), büyük Filistin halkımız, Arap ve İslam ümmeti ve tüm özgür dünya halkının yasını tutuyor: Kardeş, önder, şehit, Mücahit İsmail Haniye. Yeni İran Cumhurbaşkanı'nın (Mesut Pezeşkiyan) yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen hain Siyonist baskınında öldürülen hareketin lideri" ifadeleri kullanıldı.

"Korkakça bir eylem"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yaptığı açıklamada, suikastı "korkakça bir eylem" ve "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi. Suikastı kınayan Abbas, Filistinlilere "İsrail işgali karşısında birlik, sabırlı ve kararlı olma" çağrısında bulundu.

"İsrail tarihinde ilk kez böyle bir direnişle karşı karşıya"

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi ise, "Bu suikast sadece Filistin direnişine ve özellikle Hamas'a yönelik değil, aynı zamanda İran'a da yöneliktir. İsrail çöküşün eşiğinde, tepkileri kafa karışıklığını ve hedeflerinden hiçbirine ulaşamama durumunu yansıtıyor. İsrail tarihinde ilk kez böyle bir direnişle karşı karşıya" ifadelerini kullandı. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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