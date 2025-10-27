Hamas: "Gazze'nin yönetiminde teknokratik komite kurulması konusunda Fetih ile anlaştık"

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde teknokratik komite kurulması konusunda Filistin Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplarla prensipte anlaştığını söyledi.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, dün gece yaptığı açıklamada, Hamas'ın, Gazze'nin yönetiminde teknokratik komite kurulması konusunda Filistin Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplarla prensipte anlaştığını söyledi. Komitenin geçici olduğunu kaydeden El-Hayya, komitenin Filistin seçimlerini düzenlemesi ve Filistin ulusal birlik hükümetini kurması gerektiğini sözlerine ekledi. El-Hayya, söz konusu komitenin ne zaman kurulacağı sorusuna ise cevap vermeyerek zaman çizelgesini tahmin edemediğini ifade etti. Hamas'ın Filistin Devleti kurulmadan silah bırakmayacağını sözlerine ekleyen El-Hayya, "7 Ekim, 77 yıllık işgal politikasının doğal sonucudur. Bu nedenle, halkımızın, şehitlerimizin ve tutuklularımızın çektiği tüm acılara rağmen Filistin meselesini yeni bir aşamaya taşıdı ve işgalin gerçek yüzünü ortaya çıkardı" dedi. - GAZZE