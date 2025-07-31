Hamas, Gazze'deki Açlık Krizi Çözülmeden Ateşkes Müzakerelerine Dönmeyecek

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İsrail basınına göre, Hamas lideri Halil el-Hayya, Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık krizinin çözülmediği sürece ateşkes müzakerelerine geri dönmeyeceklerini bildirdi. Müzakerelerde ilerleme kaydedildiği belirtiliyor.

İsrail basınına konuşan iki kaynak, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde açlık krizi çözülene kadar İsrail ile yapılan ateşkes müzakerelerine geri dönmeyeceğini öne sürdü.

İsrail basınına konuşan iki kaynak, Hamas'ın arabuluculara Gazze Şeridi'nde açlık krizi çözülene kadar İsrail ile yapılan ateşkes müzakerelerine geri dönmeyeceğini bildirdiğini öne sürdü.

Öte yandan Katar'daki ABD ve İsrail heyeti, 24 Temmuz'da istişareler için ülkelerine geri dönmüştü. Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ile dolaylı olarak yapılan son tur ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, "Müzakerelerin son turunda açık bir ilerleme kaydedildi. Arabulucuların önerdiklerinin büyük bir kısmını kabul ettik ve onlar da bize siyonist işgalden olumlu yanıtlar iletti. İsrail'in müzakerelerden çekilmesi bizi şaşırttı" demişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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