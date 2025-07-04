Hamas, Gazze'de Ateşkes Teklifine Olumlu Yanıt Verdi

Hamas, Gazze'de Ateşkes Teklifine Olumlu Yanıt Verdi
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Hamas, Gazze'deki ateşkes önerisine olumlu bir yanıt vererek, müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini belirtmişti.

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin sunulan son teklife "olumlu yanıt" verdiğini, ateşkesin uygulanmasına için müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sunulana ateşkes teklifine ilişkin cevabın arabulucu ülkelere iletildiği bildirildi. Açıklamada, "Hamas Hareketi, arabulucuların Gazze'deki halkımıza yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin son teklifiyle ilgili olarak Filistinli grup iç istişare ve görüşmelerini tamamladı. Hamas Hareketi, arabulucular olumlu yanıtını sundu ve bu çerçevenin uygulanmasına yönelik mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tamamen hazır" ifadeleri kullanıldı.

Trump, İsrail'in 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Temsilcilerim Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" ifadelerini kullanmıştı. Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" demişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Hamas, Gazze'de yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt verdi

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