Hamas, Esir Cenazesini Kızılhaç Üzerinden İsrail'e Teslim Etti

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın Kızılhaç aracılığıyla teslim ettiği bir esir cenazesinin İsrail'e getirildiğini açıkladı. Cenaze, kimlik tespiti için Ebu Kabir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın uluslararası yardım kuruluşu Kızılhaç'a teslim ettiği bir esir cenazesinin daha İsrail'e getirildiğini açıkladı.

İsrail ile varılan ateşkese bağlılığını sürdüren Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ölen bir esirin cansız bedenini daha İsrail'e teslim etti. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Hamas tarafından uluslararası yardım kuruluşu Kızılhaç'a teslim edilen esir cenazesinin IDF güçleri eşliğinde İsrail topraklarına getirildiği bildirildi. Cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü aktarılan açıklamada, "IDF, kamuoyunu duyarlı davranmaya ve resmi kimlik tespitinin sonucunu beklemeye çağırıyor. Kimlik tespitinin sonucu öncelikle ölen esir yakınlarına bildirilecek" denildi.

Kızılhaç'a teslim edildiği açıklanmıştı

IDF, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Hamas'ın bir İsrailli esirin cenazesini daha Kızılhaç'a teslim ettiğini belirterek, cenazenin kısa sürede Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerlerine teslim edilmesinin beklendiğini duyurmuştu. - TEL AVİV

